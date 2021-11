Viel los in der Innenstadt – der Erfolg des diesjährigen Wurstmarkts war sofort ersichtlich. Sehr zur Freude von Peter Schmüser, Geschäftsführer von Lübbecke Marketing.

„Man hat gemerkt, dass die Menschen einfach raus und Leute treffen wollten“, beschreibt Schmüser seinen Eindruck. Imbiss- und Getränkestände seien gut besucht gewesen und auch die aufgrund der Pandemie auseinander gezogenen Spezialitätenstände hätten Beachtung gefunden.

Gerade am Sonntag sei es voll in der Fußgängerzone gewesen. Stadt und Marketingverein hätten auf Eigenverantwortung gesetzt und mit großen Schildern auf die AHA-Regeln sowie die Möglichkeit, sich bei Enge mit Masken zu schützen hingewiesen. „Das wurde auch beherzigt“, sagt Schmüser. Sein Fazit: „Die Innenstadt hat gezogen, trotz Zwiebelmarkts in Bünde. Das ist ein Mutmacher für den Weihnachtsmarkt.“