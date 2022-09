„Ein Nachlass für die Menschlichkeit“

Am heutigen 13. September wird in vielen Ländern der Erde der „Internationale Tag des Testaments“ begangen. Er wurde im Jahr 2011 von gemeinnützigen Organisationen ins Leben gerufen, um die Öffentlichkeit auf die Möglichkeit einer Testamentsspende aufmerksam zu machen.

Erste positive Erfahrungen damit hat der DRK-Kreisverband Gütersloh gemacht. Er ist im Testament einer alleinstehenden älteren Dame bedacht worden und so – unangekündigt und unerwartet – Empfänger eines mittleren fünfstelligen Betrags geworden.

Was geschieht einmal mit meinen Ersparnissen und Werten, wenn ich nicht mehr da bin? Mit dieser Frage setzen sich viele Menschen am Ende ihres Lebens auseinander. Wer Kinder und Enkel hat, findet in der Regel eine Antwort darauf. Doch was ist mit den Menschen, die keine Nachkommen haben oder ihre Kinder von einer Erbschaft ausschließen wollen? Die zu Jahresbeginn in Schloß Holte-Stukenbrock verstorbene Erblasserin hatte schon zu Lebzeiten eine Lösung in ihrem Sinne gefunden.

Aus Respekt und Dankbarkeit für deren Wirken in der Gesellschaft hatte sie in einem notariellen Testament drei regionale Institutionen aus dem karitativen Bereich zu gleichen Teilen als alleinige Erben eingesetzt. Eine dieser Institutionen ist der DRK-Kreisverband Gütersloh. „Wir sind der Dame von Herzen dankbar für ihren letzten Willen und sichern zu, dass wir das Geld in ihrem Sinne für die soziale DRK-Arbeit im Kreis Gütersloh verwenden werden“, betonen die beiden Vorstände Ilka Mähler und Dennis Schwoch.

Der Fall ist nicht alltäglich. Doch er zeigt: Wenn sich Menschen frühzeitig mit dem Gedanken beschäftigen, was nach ihrem Ableben mit ihrem Vermögen geschehen soll, können sie viel Positives für die Gesellschaft bewirken. Mehr noch: Sie verfügen damit sogar über die Möglichkeit, die Begünstigten und damit die Schwerpunkte der Arbeit und des Engagements festzulegen.

Dass es dazu von Seiten späterer Erblasser ein großes Informationsbedürfnis gibt, hat auch das Deutsche Rote Kreuz erkannt. Unter dem Motto „Ein Nachlass für die Menschlichkeit“ hat das DRK deswegen unter dem Dach seines Generalsekretariats den Bereich „Testamentsspende“ ins Leben gerufen.

Ansprechpartnerin für potenzielle Erblasser dort ist Antje Brack. Sie ist telefonisch unter der Rufnummer 030/85404165 und per E-Mail unter der Adresse [email protected] erreichbar. Beim DRK-Kreisverband Gütersloh steht für erste Informationen zu diesem Thema die Rufnummer 05241/ 988635 zur Verfügung.