Ein neuer Aufzug ist bestellt

Bad Driburg

Der Aufzug für die Häuser am Hellweg 13 und 13a in Bad Driburg muss repariert werden, Mieterin Johanna Olejnik darf von sofort an die Miete um 15 Prozent mindern. Das hat das Amtsgericht Brakel entschieden und einer 92-Jährigen Recht gegeben, die gegen den Vermieter – ein Unternehmen aus Luxemburg – geklagt hatte.

Von Frank Spiegel