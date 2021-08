Ein neuer Chef zur Küchenmesse

Die Poggenpohl Holding wartet zur Möbelmesse im Herbst nicht nur mit einer neuer Kollektion auf, sondern auch mit einem neuen Chef. Sanierer Ralf Marohn reicht das Zepter an Dirk Lange weiter. Der Wechsel sei von Beginn der Übernahme durch den chinesischen Jomoo-Konzern an geplant gewesen.

Herfords ältester Küchenhersteller Poggenpohl zieht mit einem neuen Chef in die Küchenmesse im Herbst.

In einer Pressemitteilung wird Xiaowei Lin zitiert, der Aufsichtsratsvorsitzende von Poggenpohl: „Wir sind sehr zufrieden, mit Dirk Lange einen Geschäftsführer gewonnen zu haben, dessen internationale Erfahrungen und strategische Kompetenz den Wachstumskurs von Poggenpohl nachhaltig vorantreiben werden.“ Weiter führt Xiaowei Lin aus: „Zugleich danke ich Ralf Marohn für das wichtige Prozessmanagement, mit dem er als Küchenexperte und Branchenkenner in den vergangenen zwölf Monaten den erfolgreichen Wiederaufbau des Unternehmens eingeleitet hat. An diese können wir nun mit einer internationalen Vertriebsoffensive anknüpfen.“