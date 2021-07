Ein neuer Leerstand

Was viele lange befürchtet hatten, ist nun traurige Gewissheit: Das Süßwaren- und Kaffeegeschäft Arko kehrt der Herforder Innenstadt offenbar den Rücken.

Arko nicht mehr in Herford

Das Ladenlokal in der Höckerstraße, in dem zuletzt Arko beheimatet war, ist leer. Es kann gemietet werden.

Zumindest wird das Ladenlokal in der Höckerstraße, in dem die Confiserie bislang zu Hause war, zur Vermietung angeboten. Die knapp 90 Quadratmeter könnten neben einem Geschäft alternativ auch als Büro, Atelier oder Galerie genutzt werden, ist auf einem Maklerschild in der Schaufensterfront zu lesen.