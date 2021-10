Ein neuer Teppich und ein Neustart

Paderborn

Der neue rote Teppich kam am Dienstag. Er musste her, nachdem am 15. Juni im Amalthea ein Wasserschaden entdeckt worden war. Erst Corona und dann auch noch Wasser von oben – den Verantwortlichen im Kleinkunsttheater blieb auch nichts erspart. Aber jetzt herrscht Vorfreude: Am Freitag, 8. Oktober, um 20 Uhr soll in Paderborns Kleinkunstjuwel endlich wieder gespielt werden.

Von Dietmar Kemper