Ein neuer Wehrchef für Bünde

Bünde

Nach mehr als 32 Jahren ist Schluss: Stadtbrandinspektor Rüdiger Meier (64) tritt bei der turnusmäßigen Wahl zum Leiter der Bünder Feuerwehr nicht erneut an. Gleiches gilt für seinen Stellvertreter Christoph Müller. Ein Nachfolge-Duo steht aber schon in Startlöchern. Das notwendige Votum des Stadtrats soll am 7. Oktober erfolgen.

Von Daniel Salmon