Ein Neurologe mit viel Herz

Dr. Marian Hospely, langjähriger Leitender Oberarzt am Herforder Klinikum, eröffnet seine eigene Praxis

Herford

Herford hat einen neuen niedergelassenen Neurologen: Seit April praktiziert Dr. Marian Hospely in frisch renovierten Räumen über der Apotheke an der Rennstraße. Zuvor war er jahrelang Leitender Oberarzt am Klinikum.

Von Moritz Winde