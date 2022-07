„Ein Ort des Austauschs“

Hüllhorst-Bröderhausen

Der Heimatfonds der Gemeinde Hüllhorst ist für die einzelnen Ortsteile ein großer Glücksfall. Vereine und Dorfgemeinschaften profitieren von den Fördermöglichkeiten und haben so die Chance, langersehnte Projekte in Angriff zu nehmen. So auch in Bröderhausen, wo in den kommenden Jahren ein Dorfplatz an der Großenberkener Straße entstehen soll. Im Interview mit WB-Mitarbeiterin Sonja Töbing erzählt Thomas Sieker, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, von dem Vorhaben und der geplanten Umsetzung.

Von Sonja Töbing