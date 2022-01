Ein Ort für mehr Spiel-Spaß und Erholung

Die Gemeinde Stemwede investiert in Neugestaltungen ihrer Plätze in ganz Stemwede. Auch die erwachsenen Begleiter der Kinder sollen sich dort wohlfühlen.

Im Wohngebiet Frickenhake in Wehdem haben die Arbeiten für den neuen Spielplatz begonnen. In den kommenden Wochen werden die neuen Spielmodule aufgebaut. Wenn das Wetter mitspielt, könnten die ersten Kinder Ende Februar auf den neuen Geräten spielen.

Ein Kletterturm mit Hängebrücke, Rutsche und diversen Hangelmöglichkeiten, ein Balancierbalken, Schaukeln, Hängematten und vor allem auch Spielgeräte für kleinere Kinder – all das hatten sich Eltern und Kinder für das Areal im Wohngebiet Frickenhake gewünscht. „Dass die Arbeiten nun schon starten können, liegt zum einen am Wetter und zum anderen daran, dass die lange Röhrenrutsche für den Kletterturm doch schon vor Weihnachten fertig geworden ist und nicht erst Ende Februar, wie uns ein Sprecher des Spielgeräteherstellers ursprünglich angekündigt hatte“, teilt die Gemeinde Stemwede mit.

Wenn es gut läuft und das Wetter mitspielt, kann der neue Spielplatz noch Ende Februar von den Kindern in Beschlag genommen werden. Foto: Gemeinde Stemwede

Bis alle Geräte aufgebaut seien, werde es mindestens zwei Wochen dauern. „Anschließend muss der Beton noch ruhen, bevor die neuen Spielmodule von den Kindern in Beschlag genommen werden können. Parallel dazu soll auch schon der Rasen ausgesät werden“, erläutert die Gemeindeverwaltung.

Der Spielplatz Frickenhake ist das erste Areal, das im Zuge des von der Politik beschlossenen Stemweder Spielplatzkonzepts neu gestaltet wird. Es wurde 2020 vom Gemeinderat auf den Weg gebracht. Die Gemeinde Stemwede investiert pro Jahr bis zu 150.000 Euro in verschiedene Spielplätze. Als nächstes werden in diesem Jahr noch der Spielplatz „Am Schulort“ in Dielingen und „Ginsterweg“ in Oppenwehe erneuert.

Hierzu hat es bereits Planungstreffen mit Eltern, Kindern und Anwohnern gegeben. Ein solches Treffen ist auch für Destel geplant. „Auf dem Spiel- und Sportplatz an der Grundschule Levern werden in die Jahre gekommene Spielgeräte ausgetauscht beziehungsweise neue aufgestellt“, schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung. „Zudem wurde im Oktober ein lange geplanter und notwendiger Zaun aufgestellt.“ Weiterhin gibt es für die Spielplatzareale an der Grundschule Haldem sowie am Freudeneck in Westrup – im Zuge eines Förderprogramms – Pläne zur Neugestaltung.

„Ich bin sehr froh darüber, dass der Gemeinderat das Spielplatzkonzept 2020 auf den Weg gebracht hat“, sagt Bürgermeister Kai Abruszat. „Vor allem ist es ein tolles Beispiel dafür, was auf die Beine gestellt werden kann, wenn Rat, Verwaltung und Bürger zusammenarbeiten und sich gegenseitig in solch ein Projekt mit einbringen.“