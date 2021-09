Ein Ort für Möbel, Küchen und Kochkurse

Klaus und seine Tochter Lea Oberwelland planen an der Engerstraße in Werther ein Einrichtungshaus. Sohn Tim, der ebenfalls zur Eigentümergemeinschaft gehört und den Kontakt zum früheren Eigner Reinhard Pottmeyer hergestellt hat, fehlt auf dem Foto wegen der Vorbereitungen auf die Hausmesse in Häger.

Foto: Gunnar Feicht