Ein Paket gefüllt mit Mehl

Dass Menschen aus dem Wittekindskreis etwas über Online-Secondhand-Plattformen bestellen, bezahlen und dann vergeblich auf ihre Ware warten, kommt ab und an mal vor. Im vorliegenden Fall, den die Polizei auf ihrer Facebookseite darstellt, wurde ein Päckchen jedoch ordnungsgemäß zugestellt, allerdings passte der Inhalt so gar nicht zu der Bestellung.

Ein Mann aus dem Kreis Herford hatte nach Angaben der Polizei auf einem bekannten Shoppingportal eine Maschinensteuerung erworben. Das Paket, in dem sich die Steuerung befinde sollte, wurde vom Verkäufer an einen Paketshop geschickt.

Hier bezahlte der Mann beim Abholen den erforderlich Preis in vierstelliger Höhe in bar und erhielt daraufhin sein Paket. In der Hoffnung, seine Bestellung auch erhalten zu haben, öffnete der Kunde dann noch auf dem Parkplatz sein Paket und machte große und enttäuschte Augen.

Im Inneren fand er: 2500 Gramm Mehl. Dieses wurde offenbar zum Vortäuschen des Transportgewichts in den Karton gelegt. Der Kunde ging sogleich zurück in den Shop, um den Transfer des Geldes an den Verkäufer zu stoppen. Dort verwies man ihn an die Hotline des Anbieters. Der um sein Geld betrogene Kunde erstattete Anzeige bei der Polizei, die Ermittlungen laufen.

Ob der Mann das Mehl mit nach Hause genommen oder direkt entsorgt hat, entzieht sich der Kenntnis der Polizei Fakt sei: Die Maschinensteuerung wird er von dem Verkäufer wohl nicht mehr erhalten.