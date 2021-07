Ein Paket mit Leuchttürmen

Was sich bürokratisch anhört, das ist Millionen Euro Fördergeld für den Kreis wert. Landrat Michael Stickeln und GfW-Chef Michael Stolte gaben die gute Nachricht am Mittwoch bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung bekannt. Die Entscheidung des Landes versetzt Unternehmen und die Städte in die Lage, auch weiter auf dieses wichtige Förderinstrument zugreifen zu können. Für 2022 bis 2027 stehen 1,3 Milliarden Euro landesweit für die GRW-Förderung zur Verfügung. Die GfW hat den Kreis und die zehn Städte strategisch und inhaltlich bei den Gesprächen um einen Verbleib in der Fördergebietskulisse unterstützt.

