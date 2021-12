Papagei und Krähe philosophieren über das Leben

Bad Oeynhausen

Wenn ein einfacher Straßenvogel auf einen verwöhnten Papagei trifft, ist Zoff vorprogrammiert. So sieht es auch zwischen Krähe Kohle und Papagei Adonis im Jugendtheaterstück „Adonis bekommt Besuch“ von Fred Apke aus. Dieses ist im Rahmen des Kulturadventskalenders am Wochenende gleich zweimal vom Kleinen Theater Rehme im „Hive“ auf der Rehmer Insel gezeigt worden. Zwei weitere Aufführungen an gleicher Stelle sind geplant.

Von Kristin Wennemacher