„Ein Paradebeispiel für Engagement“

Ehrennadel der Gemeinde an fünf Borchener verliehen

Borchen

Die Gemeinde Borchen hat drei Bürger für ihr seit vielen Jahren herausragendes Engagement vor Ort ausgezeichnet. Bürgermeister Uwe Gockel überreichte in einer Feierstunde im Bürgerhaus die Ehrennadel der Gemeinde an Jutta Hopp aus Alfen, Hans-Josef Wippermann und Josef Pasel (beide aus Kirchborchen). Den Jugendpreis bekamen Nico Ahle für sein Engagement beim Löschzug Nordborchen und Laura Kleber für ihren Einsatz in der evangelisch-lutherischen Stephanus-Kirchengemeinde.

Von Kevin Müller