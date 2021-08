Ein Pfarrheim mit Theke und Außenterrasse

Katholische Kirchengemeinde in Hövelhof plant Umbau und gastronomische Erweiterung für drei Millionen Euro

Hövelhof

Das Hövelhofer Pfarrheim an der Schloßstraße soll bis zum Sommer 2023 für 3,15 Millionen Euro umgebaut werden. Entstehen soll dann auch ein öffentliches gastronomisches Angebot, das mit dem Arbeitstitel „Kirchengasthaus“ überschrieben ist. So will die Kirche wieder mehr Besucher ins Pfarrheim locken.

Von Meike Oblau