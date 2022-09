Ein Piratenboot für Kinder im „Nest“

Seit 32 Jahren gibt es das Nest – ein Betreuungsangebot für Kinder ab zwei Jahren in familiärer Atmosphäre. Die Nesträume sind in der oberen Etage der alten Grundschule in Stukenbrock an der Holter Straße. In zwei Gruppen werden jeweils zehn Kinder in der Zeit von 8 bis 12 Uhr betreut. Eine ausgebildete Erzieherin, eine Ergänzungskraft und ein Elternteil kümmern sich um die Kinder.

Bei der Mitgliederversammlung wollte Simone Mischke nach 16 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Kassenwartin nicht wiedergewählt werden. Sie möchte sich mehr ihrer Kreativität widmen (auf Instagram unter selbstgemachtes.shs). Ihr Nachfolger wird Sebastian Goebel. Das Nestteam und alle Mitglieder danken Simone Mischke für ihr ehrenamtliches Engagement und ihre jahrelange Treue.

Für die Nestkinder gibt es im Außenspielbereich des Nestes, einem abgetrennten Bereich auf dem unteren Schulhof der Grundschule Stukenbrock, ein neues Spielgerät. Das Piratenboot mit Rutsche, Krabbelrampe und Sandkran steht seit Mitte August und wartet darauf, von den neuen Nestkindern gekapert zu werden.

Für weitere Informationen und Anmeldungen stehen Erzieherin Beatrix Bader, Telefon 05257/5525, und Vorsitzende Maja Hochgürtel, Telefon 05207/770569, zur Verfügung.

