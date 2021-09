Ein Platz mit Tücken

Die erste goldene Schleife der Challenge holte sich Ines Sieveke in der OWL-Springpferdeprüfung der Klasse M für sechsjährige Pferde. Die Herforderin siegte auf Do It J mit der Wertnote 8,4 vor Maximilian Schreiber (Avenwedde) auf Cloudy Bay. Rang drei ging wiederum an Ines Sieveke mit ihrem zweiten Pferd Global Champion.

