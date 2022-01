Ein Programm mit jeder Menge Spaß

Bei der Woche der offenen Tür bot sich die Gelegenheit, das Söderblom-Gymnasium unter coronakonformen Bedingungen kennenzulernen. Zahlreiche interessierte Schüler und Eltern meldeten sich daraufhin an.

Woche der offenen Tür am Söderblom-Gymnasium in Espelkamp

Schüler, die ab dem nächsten Schuljahr die gymnasiale Oberstufe besuchen und das Abitur erreichen möchten, besuchten den „Nachmittag für deine Zukunft“, der die Auftaktveranstaltung darstellte. Zunächst informierten die Ansprechpartner der Stufenleitung über die Organisation der gymnasialen Oberstufe. Anschließend führten Schüler des Abiturjahrgangs die Besucher zu den vielseitigen Präsentationen der einzelnen Fächer, zu Informationen über den I-Pad-gestützten Unterricht oder zur offenen Probe der „Söderblom-Strings“, dem Schulorchester für Fortgeschrittene.

In den Tagen danach ergriffen Viertklässler und ihre Eltern die Gelegenheit, das Söderblom kennenzulernen. Ein buntes Programm erwartete sie. So stellten Fünftklässler den künftigen Söderblömchen die Besonderheiten ihres Klassenraumes und der neuen Stundentaktung vor, während Sechst- und Siebtklässler im Informatikraum Einblicke in digital erstellten Englischprojekte gewährten.

Die Fußball spielenden Roboter der Lego-Mindstorms-AG und physikalische Experimente zum Thema „Schall“ luden zum Ausprobieren ein und die „Land-Streicher“ zeigten, welche Fortschritte sie als Streicher-Ensemble für Anfänger bereits machen konnten. Es gab naturwissenschaftliche Experimente to go und fair gehandelte Schokolade der Eine-Welt-Gruppe für den Heimweg. Mit Spannung wird nun noch erwartet, wer bei der Schätzaktion der Schülervertretung, an der die Gäste teilnehmen durften, richtig lag.

Einige Besucher sicherten sich direkt im Anschluss über die Homepage der Schule einen Termin für die Anmeldegespräche, die für die zukünftige Jahrgangsstufe 5 vom 2. bis 5. Februar und für die Oberstufe vom 3. bis 5. Februar stattfinden. Freie Termine und alle weiteren wichtigen Informationen zum Schulwechsel sind unter www.soederblom.de zu finden.