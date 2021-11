Ein Projekt greift nach den Sternen

Die Welt schaut auf dieses Milliarden-Projekt, das nach den Sternen greift: Der Nachfolger des berühmten Weltraumteleskops Hubble wird noch vor Weihnachten ins All transportiert. Am James-Webb-Space-Teleskop (JWST) hat auch der gebürtige Höxteraner Thorsten Wiehe mitgearbeitet.

Das neue James-Webb-Space-Teleskop soll am 18. Dezember an Bord einer Ariane 5 von Kourou in Französisch Guayana in den Orbit gebracht werden. Der aus Höxter stammender Raumfahrtingenieur ist direkt an dem Zehn-Milliarden-Euro-Teleskop beteiligt.