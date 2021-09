„Ein Prozess, der wachsen muss“

11 von 22 Einsätzen mit potenzieller Lebensgefahr haben genügend Kräfte der Feuerwehr Preußisch Oldendorf 2020, nach eigener Datenerhebung, innerhalb eines Zeitfensters von 10 Minuten nach Alarmierung erreicht. Bei „zeitkritischen Einsätzen“ liegt die Quote bei 100 Prozent. Für Leiter Ralf Lohrie und Stellvertreter Martin Kniepkamp solide Zahlen, aber keine zufriedenstellenden.

„Generell können wir sagen, dass wir trotz Corona und dem damit einhergehenden Ausfall von Einsatzkräften der Risikogruppe die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr stabil halten konnten, sie sogar etwas verbessern konnten“, sagt Ralf Lohrie. Trotzdem sei der Zielwert bei „zeitkritischen Einsätzen“ sowie bei Einsätzen mit potenzieller Lebensgefahr weiterhin bei 80 Prozent. Durch kleinere Maßnahmen, wie Feuerwehrkräfte aus anderen Kommunen, die bei der Verwaltung oder auf dem Bauhof arbeiten, habe man Einsatzabläufe effizienter gestalten können. Das erkennen die beiden Feuerwehrmänner an der Auswertung der Einsatzdaten, welche seit drei Jahren akribisch über eine eigens für die Feuerwehr Preußisch Oldendorf programmierte Online-Plattform erhoben werden.

„Durch die Daten können wir genau sehen, wo Abläufe schlanker werden müssen, oder wo wir zeitlich richtig gut sind“, sagt Martin Kniepkamp. Im Gegensatz zu Städten mit hauptamtlichen Wachen, funktioniert die Feuerwehrarbeit in Preußisch Oldendorf auf ehrenamtlicher Basis. „Wir haben keine Wache, die 24 Stunden am Tag besetzt ist“, sagt Ralf Lohrie. Dies würde die Statistik natürlich deutlich in den gewünschten Bereich heben, aber es sei schlichtweg nicht bezahlbar für eine Kommune wie Preußisch Oldendorf.

Zeitkritischer Einsätze

Für einen „zeitkritischen Einsatz“ – sprich: ein Mensch schwebt unmittelbar in Lebensgefahr – sollen laut Zieldefinierung von Feuerwehr und Stadt neun Einsatzkräfte innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort sein, weitere sieben Kräfte innerhalb von 15 Minuten. „Die neun Feuerwehrkräfte sind die Minimalbesetzung, die wir für eine feuerwehrtaktische Menschenrettung benötigen“, sagt Kniepkamp.

Die sieben weiteren Kameraden seien notwendig, um beispielsweise eine dauerhafte Wasserversorgung sicher zu stellen oder einen zweiten Angriffstrupp parat zu haben. „Hier hatten wir 2020 zum Glück nur einen Einsatz, den wir wie erwünscht erfüllen konnten“, sagt Ralf Lohrie.

Bei Einsätzen mit potenzieller Lebensgefahr, sollen laut Zieldefinierung, sechs Einsatzkräfte innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort sein, sechs weitere innerhalb von 15 Minuten. Dies können Einsätze sein, wie Brandmeldeanlagen, Verkehrsunfälle oder Kleinbrände. 11 von 22 Einsätzen hat die Feuerwehr nach zehn Minuten mit genügen Kräften erreichen können, 13 von 22 Einsätzen nach 15 Minuten. In Vergleich zu 2019 sind die Zahlen innerhalb der 15 Minuten um neuen Prozent gestiegen.

Neues Gerätehaus in Lashorst

Eine Steigerung soll künftig das neue Feuerwehrgerätehaus für die Löschgruppen aus Getmold und Hedem im Norden der Stadt bringen. „Die einfacheren Anfahrtswege des zentraler gelegenen Gerätehauses mit mehr Fläche im Bereich der Umkleiden, werden positive Auswirkung haben“, sagt Ralf Lohrie. Ebenfalls für mehr Struktur beim Einsatz sollen ein neu eingeführter Führungsdienst samt Kommandowagen sorgen. Zwölf ausgebildete Kräfte aus dem Stadtgebiet werden sich den Dienst teilen. Besonders in der Einsatzvorbereitung, wie die Auskundung von Anfahrtswegen oder die Einschätzung der Gefahrenlage vor Ort, soll der neue Dienst Vorteile verschaffen.

Insgesamt bezeichnet Lohrie die Erhebung der Daten und die daraus zu gewinnenden Rückschlüssen als „ein Prozess, der wachsen muss.“ Gemeinsam mit der Stadtverwaltung werde man weiterhin auf die „Kleinigkeiten“ schauen, um die Einsatzzeiten zu optimieren.