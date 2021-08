Ein Richter will ins Parlament

Demnächst im Bundestag? Robin Wagener (Grüne) tritt im Wahlkreis Lippe I an

Bad Salzuflen

Schon vor vier Jahren wollte Robin Wagener in den Bundestag, doch am 24. September 2017 holten die Grünen nur 8,9 Prozent. Dieses Mal ist alles anders, die Grünen stehen in den Umfragen bei knapp 20 Prozent. Und der Sozialrichter aus Bad Salzuflen sagt selbst: „Die Chancen stehen ziemlich gut.“

Von Andreas Schnadwinkel