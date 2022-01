Ein Rückfall in alte Zeiten

Was zunächst wie eine Posse erschien, hat sich in Höxter zu einem politischen Skandal entwickelt. Eine eigentlich private E-Mail hat Folgen für das politische Höxter. Dazu unser Kommentar.

Das politische Höxter ist in Unruhe geraten. Eine eigentlich private E-Mail von Anfang Dezember 2021 mündet letztlich im Rücktritt: Dr. Thomas Güttler gibt sein Ratsmandat ab und tritt damit auch als Vorsitzender des Bauausschusses zurück sowie aus der BfH aus. Die E-Mail mit fragwürdigem Inhalt ist nicht zu entschuldigen. Der Rücktritt war am Ende zwangsläufig. Aber trotzdem, die E-Mail offenbart auch den Rückfall in alte Zeiten, als Gezänk, Schuldzuweisungen und persönliche Animositäten in Ratssitzungen der Kreisstadt vor Sachthemen standen.