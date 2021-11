Ein Schamane in Paderborn

Ausstellung in der Galerie @19 zeigt die Ergebnisse eines außergewöhnlichen Fotoprojekts

Paderborn

Im Theater hat Max Rohland noch keinen Schamanen gespielt. Für ein außergewöhnliches Projekt mit dem Fotografen Axel Czypionka schlüpfte er jetzt in diese Rolle und streifte durch Paderborn. Seine Kleidung bestand aus Fahrradschläuchen. „Die Vereinnahmung des Raumes“ heißt die Ausstellung in der Galerie @19, die zeigt, was bei der Expedition herauskam.

Von Dietmar Kemper