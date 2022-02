„Ein Schandfleck in Herfords Zentrum“

Der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Christian Dahm fragt die Landesregierung, was mit dem alten Jugendgefängnis auf dem Gelände des Herforder Amtsgerichts „Auf der Freiheit“ passieren soll. Das Gebäude gehört dem Land NRW und steht mittlerweile seit fast 20 Jahren leer.

„Wir wollen Schandflecke und Schrottimmobilien aus den Städten beseitigen, dazu gehört auch das alte Gefängnis in Herford“, so Dahm. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion möchte es nun genauer wissen und hat deshalb eine „Kleine Anfrage“ an die Landesregierung gestellt.