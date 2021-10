Ein Schützentag voller Emotionen

Antreten in der Innenstadt, Ehrungen verdienter Mitglieder und Musikabend in der Stadthalle

Steinheim

Ungewohnt emotional ging es zu, beim Schützentag des Bürgerschützenvereins (BSV) Steinheim am Samstag. Dem sonst so souveränen Kommandeur Andreas Rohde versagte bei der Begrüßungsansprache fast die Stimme, so viele Gefühle kamen angesichts von einem mit Schützen aus Steinheim und umliegenden Ortschaften gefüllten Marktplatzes hervor.

Von Ralf Brakemeier