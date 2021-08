„Ein sichtbares Zeichen setzen“

Bundesweite Mitmachaktion „Die Klimawette“ macht Station in Bielefeld

Dr. Michael Bilharz radelt mit einem Lastenrad in 100 Tagen mehr als 6000 Kilometer quer durch Deutschland, um mit einer besonderen Aktion „ein sichtbares Zeichen“ für den Klimaschutz zu setzen. Am Sonntagnachmittag machte „Die Klimawette“ Station am Bielefelder Rathaus, wo Bilharz von Bürgermeisterin Karin Schrader empfangen wurde.

Arndt Wienböker