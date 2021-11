Die Stadt Rahden beteiligt sich an der landesweiten Aktionswoche „Gegen Gewalt an Frauen“ vom 22. bis 27. November

Aktion „Rahden sagt Nein!“ beginnt am 22. November – Lichtkunst-Installation und Brötchentütenaktion

„Rahden sagt Nein! Und zwar zu Gewalt an Frauen!“ Sichtbar wird die Aktion in der Aktionswoche auch durch die Fahne von „Terre des Femmes“ am Rathaus.