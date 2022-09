Ein Spektakel für Vater und Sohn

Schloß Holte-Stukenbrock

Welch ein Spektakel! Das Treffen der Boliden beim Traktor Pulling des Treckerclubs Tölkenkamp lockte am Samstag um die 1000 Zuschauer auf das Stoppelfeld am Kampweg. 150 Treckerfahrer kämpften mit ihren Maschinen gegen den 2,5, Tonnen schweren Bremswagen. Treckerfahren liegt oft in der Familie. Wie der Vater, so der Sohn – das galt für mindestens zwei Familien.

Von Monika Schönfeld