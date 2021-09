Ein spezieller Hövelmarkt

Diese laufen unter dem Titel Hövelmarkt Spezial und richten sich an alle Zielgruppen. Sämtliche 1400 Kita- und Grundschulkinder in der Sennegemeinde bekommen am Freitag, 1. Oktober, statt der üblichen Zeltaktionen ein großformatiges Such- und Wimmelbild mit Hövelhofer Charakteren der neuen Senneschnucki-Bande rund um Maskottchen Hövel-Schnucki, das die Hövelhofer Malerin Gisela Erdmann geschaffen hat. Bei der Verteilung wird das Hövelhofer Maskottchen „Hövel-Schnucki“ mithelfen.

Die Einzelhändler feiern am 1. und 2. Oktober die Einführung des City-Card-Systems vor einem Jahr. Aus diesem Grund laden die Händler zu einem Shoppingevent mit zahlreichen Angeboten ein. Zum „Heimat­shoppen“ sind die Geschäfte am Freitagabend bis 21 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr geöffnet. Mit jedem Einkauf sichern sich die Kunden nicht nur die Bonuspunkte, sondern nehmen mit ihrer Bonus-Card an einer Verlosung teil. Die beiden Hauptpreise sind zwei Reisen zu den Hövelhofer Freunden im Chiemgau und auf die Nordseeinsel Borkum. Für alle Hövelhof-Artikel, die an diesen Tagen in der Tourist-Info gekauft werden, verdoppeln sich die Bonuspunkte. Die Tourist-Info im Schlossgarten ist am Freitag bis 21 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr geöffnet.

Susal, die frühere Frontfrau der „Isartaler Hexen“, wird den Bewohnern in den Hövelhofer Senioreneinrichtungen einen musikalischen Gruß als Ersatz für den ausgefallenen Seniorennachmittag spendieren. Apropos Musik: Für Samstag, 18. Dezember, laden die bekannte Sängerin Stefanie Hertel mit Ehemann Lanny Lanner und Vater Eberhard Hertel samt Band zu einer „Märchenhaften Weihnacht“ in das Schützen- und Bürgerhaus in der Sennegemeinde ein. Tickets für diesen romantisch-musikalischen Genuss in der Adventszeit gibt es am Freitag, 1. Oktober, und Samstag, 2. Oktober, zum Hövelmarkt-Sonderpreis von 30 Euro (normaler Eintrittspreis 35 Euro) in der Tourist-Info und in der Kulturscheune.

Zum Hövelmarkt-Wochenende bieten mehrere Gastronomen und Geschäfte aus der Sennegemeinde typische Hövelmarktgerichte und Speisen an. In der Kulturscheune sind zudem als „Hövelmarkt-Spezial“-Produkte 200 selbst gebackene halbe Brote des Plattdeutschen Kreises, 200 Fünfliter-Partyfässchen von der Partnerbrauerei Warsteiner zum Sonderpreis und 200 Partyfässer, gefüllt mit fünf Litern Wochinger Spezialbräu aus Traunstein im Chiemgau, zu haben.

Für die Hövelmarkt-Partys daheim halten die Almhütten-Wirte Fecke und Schmitz am Sonntag, 3. Oktober, bayerische Spezialitäten wie Schweinshaxen und Brathendl bereit, die beim Verkehrsverein vorbestellt werden können.

Damit die Heim-Party zum Hövelmarkt-Sonntag auch richtig in Schwung kommt, gibt es in der Tourist-Info auch 200 CDs mit einem Querschnitt aus dem musikalischen Schaffen von Ex-Hexen-Frontfrau Susal. In einer Facebook-Aktion wird der Verkehrsverein eine Haus-Party mit Susal verlosen, die dann spontan in einer Wohnung oder einem Haus ein einstündiges Konzert zum Hövelmarkt für Gastgeber und Freunde geben wird.

Die einzelnen Aktionen werden in den nächsten Tagen noch im Detail genauer vorgestellt, insbesondere auch, wie man die „Hövelmarkt-Spezial“-Produkte vorbestellen kann.

www.hoevelmarkt.de