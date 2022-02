Ein Spielhaus fliegt durch die Luft

Mitarbeiter der Firma Parker legen im Garten der Katholischen Kindertageseinrichtung Edith Stein in Schloß Holte-Stukenbrock selbst Hand an

Schloß Holte-Stukenbrock

Es war der Höhepunkt am Freitagnachmittag an der Katholischen Kindertageseinrichtung Edith Stein an der Dopheide: ein Haus flog durch die Luft! Da war an Schlaf natürlich nicht zu denken. „Die sieben Kinder, die eigentlich ihren Mittagsschlaf machen sollten, haben sich an der Fensterscheibe die Nase platt gedrückt“, schmunzelte die stellvertretende Leiterin Tina Justus (32).

Von Dirk Heidemann