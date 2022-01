Ein Sportpark für Generationen

In Dörenhagen entsteht ein Sport- und Bewegungsparcours auf dem alten Rasensportplatz. Knapp 20 Teilnehmer haben sich jetzt zusammengefunden, die das Projekt vorantreiben wollen.

Dörenhagener Bürger schließen sich zu einer Projektgruppe zusammen – Leader-Programm stellt Förderung in Aussicht

Der alte Rasenplatz in Dörenhagen.

„Dörenhagener sind Wind und Wetter gewohnt“, so die Aussage der Organisatoren. Trotz des kalten und regnerischen Wetters war die Resonanz auf die Einladung zu einem gemeinsamen Austausch hoch. Bei diesem Treffen ging es um die Umgestaltung des alten Dörenhagener Rasenplatzes zu einen „Mehrgenerationen- Sport- und Bewegungspark“. Es fanden sich mehr als 20 Dörenhagener jeglichen Alters am alten Rasen-Sportplatz ein, um die weitere Nutzung zu besprechen.

Auf der Ostseite des alten Sportplatzes wird das neue Betreuungsgebäude für die Schule und den Kindergarten in Dörenhagen entstehen. Unter Berücksichtigung der zugehörigen Außenanlagen verbleibt für die weitere Planung ein Terrain von etwa 70 mal 70 Meter.

„Hier wollen wir etwas schaffen, was alle Generationen unseres Ortes anspricht“, sagt Stephan Droste, der die Projektleitung und Moderation dieser Veranstaltung übernahm. „Ein Treffpunkt für Jung und Alt, zum Sport treiben und um sich zu treffen, um Mehrwert zu schaffen und die Attraktivität des Ortes für alle Dörenhagener zu erhöhen“.

Diverse Anlagen stehen zur Diskussion

Diverse Anlagen stehen hier zur Diskussion: ein Pumptrack (Bewegungsparcours für Fahrräder), ein Beachvolleyballfeld, oder ein Multi-Court, der für Fußball, Basketball und Volleyball genutzt werden kann. Auch eine Calisthenics-Fläche für das Outdoor-Workout findet Anklang bei den Dörenhagenern. „Außerdem wünschen sich die Jugendlichen einen Treffpunkt, der ihnen heute in Dörenhagen fehlt“, sagt Droste, „ein Unterstand mit Grillplatz, der auch für Vereinstreffen zur Verfügung steht oder mal ein Sonntagskonzert unseres Musikvereins ermöglicht“.

Zum Thema Grillplatz wurde die Problematik der Müllentsorgung und möglicher Vandalismus diskutiert. „Eine Lösung könnte ein abschließbarer Grill sein, so dass wir immer wissen, wer die Anlage gerade benutzt hat“, so einer der Interessenten. Ergänzt werden könnte dieser Park mit einem Trimm-Dich-Pfad oder einer Bogenschießanlage. Gerade für die ältere Generation könne man sich auch einen Boule-Platz oder auch diverse Allwettergeräte für die körperliche Gymnastik in Alltagskleidung vorstellen. Es soll für die einen ein Ort der Fitness und für die anderen purer Freizeitspaß sein, aber vor allem ein Ort der Lebensfreude, Gesundheit und zwangloser Begegnung.

17 Personen sind Projektmitglieder

Für die Förderung möchten sich die Dörenhagener gerne dem Leader-Förderprogramm des „Regionalforums Südliches Paderborner Land“ anschließen. Dieses Programm hat unter anderem die Förderung des sozialen Miteinander im Fokus und ist für strukturschwache Regionen ausgelegt. Für die Weiterverfolgung und die Umsetzung dieses Themas haben sich ad hoc 17 Personen als Projektmitglieder gefunden. „Wir können auf die örtlichen Gartenbaubetriebe zurückgreifen, um mit Eigenleistung die Kosten zu reduzieren“, so ein Vorschlag aus der Projektgruppe.

Auch muss die Frage der Pflege und Betreuung geklärt werden. „Da finden wir eine Lösung. Auf jeden Fall ist das Projekt des Mehrgenerationen-Sport- und Bewegungsparks für uns Dörenhagener eine tolle Möglichkeit, um unseren Ort aufzuwerten und lebenswerter zu machen“, ergänzt Ortsvorsteher Heinz Rebbe. „So können wir den brach liegenden Rasenplatz nutzen, um im Zusammenhang mit dem neuen Betreuungsgebäude einen Mittelpunkt für Sport und Freizeit zu schaffen.“ Wer an dem Treffen nicht teilnehmen konnte, aber trotzdem gern an dem Projekt mitarbeiten will, kann sich bei Stephan Droste melden.