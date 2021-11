Ein starkes Votum für den neuen „Sup“

Dr. André Heinrich, Pfarrer in Brockhagen, wird neuer Superintendent des ev. Kirchenkreises Halle. Der promovierte Theologe überzeugte die Mitglieder der Kreissynode mit einer ernsten und nachdenklichen Rede, in der er über Güte-Kraft und Erschöpfung in den Gemeinden, aber auch die Notwendigkeit eines starken Miteinanders reflektierte.

Es ist eine Entscheidung, die in der jüngeren Geschichte des Kirchenkreises Halle nur etwa alle 20 Jahre gefällt wird: Dies hat die Kreissynode am Freitagabend getan. Dr. André Heinrich, Pfarrer in der Gemeinde Brockhagen, ist zum neuen Superintendenten des Kirchenkreises Halle gewählt worden. Der 48-jährige promovierte Theologe ist damit der Nachfolger von Walter Hempelmann, der nächstes Jahr in den Ruhestand wechseln wird. Die Amtsübergabe soll im Frühjahr erfolgen.