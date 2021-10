Ein stimmungsvoller, stürmischer Abend

Zum Tag der Deutschen Einheit: MGV „Liedertafel“ und weitere Chöre singen mit den Besuchern am Haus Werther

Werther

„Kerzen statt Fackeln, Lieder statt Parolen“ – diese Devise hatte Volker Schrewe, Dirigent und Vorsitzender des Männergesangvereins „Liedertafel 1865 Werther“, für das Konzert am 3. Oktober am Haus Werther ausgegeben. Es gehe um Werte wie Einheit, Frieden und den Zusammenhalt aller Kulturen. Der stimmungsvolle – und mitunter stürmische – Abend kam bei den Besuchern gut an.

Von Sandra Homann