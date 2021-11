Ein Strich teilt eine kleine Stadt

Eine breite Schneise, etwa wie eine Durchgangsstraße, zerschneidet die Einheit einer kleinen Stadt: Als der in Valdorf geborene Künstler und Pädagoge Heinrich Berges (1912-1983) diese Collage schuf, soll er an Vlotho gedacht haben.

Die Folgen der Stadtsanierung in den 1970er und 1980er Jahren lassen sich in Vlotho bis heute in Augenschein nehmen. Offenbar wurde der Künstler von der Herforder Straße zu einem Werk inspiriert, das Peter Ausländer jetzt bei Recherchen für ein Buchprojekt als Fotografie in einem alten Zeitungsbericht gefunden hat.