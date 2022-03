Ein Stück Normalität kehrt damit zurück

Höxter

Der Wochenmarkt begibt sich in Höxter zurück in die Innenstadt. Auf dem Marktplatz und in Teilen der Marktstraße werden ab Samstag, 9. April, wieder die Verkaufsstände der Marktbeschicker mit den regionalen Produkten stehen. Zudem wird es nach langer Pause auch den Vieh- und Krammarkt wieder geben. Allerdings an einem neuen Standort auf dem Parkplatz am Berliner Platz.

Von Jürgen Drüke