Ein „Stück Zuhause“ stärken

26 Jöllenbecker Betriebe beteiligen sich an der Aktion, die in der Woche vor Erntedank, vom 27. September bis zum 2. Oktober läuft. Geschäfte und Firmen spenden entweder einen festen Betrag an die Kirchengemeinde oder geben ein Prozent ihres Umsatzes her. Birgit Dittrich (“Im Gleichgewicht“) ist zum ersten Mal dabei. Das Konzept habe sie auf Anhieb überzeugt – und das Ziel der Spendenaktion sowieso, sagt sie.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar