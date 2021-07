Ein Stück Zukunft verschenken

Immer längere Hitzeperioden, eine alarmierende Trockenheit und verheerende Borkenkäfer-Plagen – die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald machen sich auch in und um Bad Lippspringe bemerkbar. Die Gartenschau will in den kommenden Jahren neue Bäume pflanzen, die besser mit den veränderten Bedingungen zurechtkommen. Wer möchte, kann eine Baum-Patenschaft übernehmen.

Baumpaten der ersten Stunde: Hauptmann Heiner Thöne, Unteroffizier Johannes Klare und Feldwebel Wolfgang Bannenberg (von links) von der Arminius-Kompanie des Bad Lippspringer Bürgerschützenvereins haben die Patenschaft für diese Zerreiche an der großen Kurpromenade übernommen.

„Dieses Projekt liegt uns sehr am Herzen. Unser Heilwald, in dem auch die Gartenschau liegt, ist aufgrund seines Baumbestandes ein wahrer Schatz der Natur. Außerdem trägt er maßgeblich dazu bei, dass Bad Lippspringe seit Jahren die Prädikate ,Staatlich anerkanntes Heilbad‘ und ,Heilklimatischer Kurort der Premium Class‘ führen darf“, erläutert Gartenschau-Geschäftsführerin Rehana Rühmann. „Deshalb dürfen wir nicht länger zögern, sondern müssen unseren Wald umgestalten und fit für die Zukunft machen. Für ein nachhaltiges, naturnahes Bad Lippspringe, in dem auch unsere Kinder und Enkel noch gut leben können.“

Zu diesem Zweck hat die Gartenschau acht Baumarten ausgewählt, die besonders gut mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen – darunter zum Beispiel die Rotbuche, der Bergahorn, die Elsbeere und die Schwarzkiefer. Jeder Baumpate kann bis zum 30. September jedes Jahres einen der vorgeschlagenen Bäume auswählen und über eine Spende in Höhe von 250 Euro (Privatpersonen, Vereine und Parteien) beziehungsweise 500 Euro (Unternehmen) sponsern. Die Bäume sollen von November dieses Jahres an gepflanzt werden. Unterstützer erhalten eine Urkunde sowie eine Spendenbescheinigung und können auf Wunsch einen gravierten Sandstein an ihrem Baum platzieren lassen.

Nähere Informationen zu einer Baumpatenschaft liefert ein kostenfreier Flyer, der täglich von 9 bis 19 Uhr in der Tourist-Information erhältlich ist. Darüber hinaus steht Sabrina Düsenberg telefonisch unter 05252/26185 (vormittags) oder per E-Mail an sabrina.duesenberg@bad-lippspringe.de für Fragen zur Verfügung.