Ein Tabuthema wird angepackt

Adenauer-Stiftung: Veranstaltung zu „Burnout in der Landwirtschaft“ im Bürgerhaus

Espelkamp

Wie groß ist der Druck in der Landwirtschaft? Dieser Frage sind die Teilnehmer einer Veranstaltung im Bürgerhaus Espelkamp auf den Grund gegangen. Am Ende war klar: Burnout ist keine Krankheit, die an den Landwirten vorbei geht.