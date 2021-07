Ein Testzentrum schließt, zwei neue öffnen

Die Mühlenkreiskliniken (MKK) schließen ihr Drive In-Schnelltestzentrum auf dem Festplatz in Löhne. Letzter Testtag ist dort Sonntag, 25. Juli. Von Montag, 26. Juli, gibt es in Gohfeld eine Testmöglichkeit in den Räumen der ehemaligen Volksbank-Filiale an der Nordbahnstraße sowie von Donnerstag, 29. Juli, an in einem Container auf dem Parkplatz am Kaisercenter.

Foto: Mühlenkreiskliniken/Sven Olaf Stange