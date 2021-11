Ein Traum von einem Baum

Es wird schon dunkel, als die Weihnachtstanne endlich ihren Platz in dem 20 Tonnen schweren, acht mal acht Meter großen Baumständer findet.

Ein imposanter Transport: Unter Polizeibegleitung wird die Tanne über die Umgehungsstraße in die Innenstadt gefahren.

Dabei haben die ersten Zaungäste schon am Morgen um kurz nach 10 Uhr auf dem Alten Markt auf die Ankunft des „Weihnachtslicht“-Wahrzeichens gewartet. In diesem Jahr bedurfte es besonderer Anstrengungen und Mühen, die Nordmanntanne mit ihren laser-vermessenen 18,70 Meter an ihren Standort zu bringen.