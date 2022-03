Ein traumhafter Theatersommer

Verena Becker, Vorsitzende der Freilichtbühne, setzt darauf, dass die kommende Saison wieder ohne coronabedingte Einschränkungen laufen kann. „Ich stehe in regelmäßigem Kontakt mit dem Ordnungsamt und bin guter Hoffnung, dass das klappen kann“, sagte sie am Samstag bei der Vorstellung der beiden Stücke im Spielerheim der Bühne. Sie freut sich, mit Melanie Herzig und Stephan Bestier wieder das Regieteam des vergangenen Jahres im Boot zu haben – aus gutem Grund mit getauschten Rollen. Melanie Herzig: „Ich komme mehr aus dem Bereich Musical und Tanz und inszeniere deshalb in diesem Jahr das Kinderstück. Stephan kommt aus dem schauspielerischen Bereich und macht deshalb das Erwachsenenstück.“

