Vlotho

Mit einer kleinen symbolischen Einweihungszeremonie ist am Freitagabend der neu gestaltete Kirchplatz vor St. Stefan offiziell der Öffentlichkeit übergeben worden. Gleichzeitig bildete diese Übergabe den Auftakt zu einem langen Einkaufsabend in er Innenstadt, der mit seinem umfangreichen Programm viele Besucher in die Lange Straße lockte

Von Joachim Burek