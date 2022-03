Ein unermüdlicher Motor Hövelhofs

Ferdinand Wesseler feiert am 21. März seinen 90. Geburtstag. Mit seiner politischen Laufbahn hat er die Gemeinde Hövelhof stark mitgeprägt – die Spuren seines Wirkens sind bis heute sichtbar.

Ferdinand Wesseler (rechts) mit Bürgermeister Michael Berens vor einem Bild des Hövelhofer Rathauses, an dessen Bau der Jubilar beteiligt war.

Wesseler war als Verbandsprüfer und als Dozent im Bildungszentrum beim Westfälischen Genossenschaftsverband tätig. 30 Jahre lang – von 1969 bis 1999 – war er Mitglied des Gemeinderates. Wesseler brachte seine Expertise in Gremien ein, unter anderem als Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Bau- und Umweltausschuss. Zwischen 1986 und 1994 engagierte sich der Jubilar zudem als Fraktionsvorsitzender der Hövelhofer CDU. Von 1970 bis 2004 gehörte Wesseler dem Kreistag an.

Sein Know-how als Fachmann für Finanzen konnte er beispielsweise beim Bau der Dreifachsporthalle sowie bei seiner Tätigkeit als Mitglied des Sonderausschusses für den Rathaus-Neubau einbringen. Dass sich sein Vorschlag am Ende durchgesetzt hat, macht den gebürtigen Paderborner bis heute stolz. Auch beim Schwimmbadneubau im Jahr 1972 hat Ferdinand Wesseler mitgewirkt.

Bundesverdienstkreuz verliehen

Seit der Eröffnung des Hauses der Jugend (HoT) im Jahr 1976 hatte Wesseler den Vorsitz in dessen Kuratorium inne. „Für mich war es das Wichtigste, die Jugendlichen einzubeziehen. Sie sollten das Jugendzentrum als ihr Haus wahrnehmen. Meine Bindung zu den Jungen und Mädchen war sehr groß“, erzählt der nun 90-jährige. Für sein außerordentliches Engagement bekam er zudem das Bundesverdienstkreuz.

Zusätzlich unterstützte Wesseler seine Frau Marianne beim Aufbau des Caritas-Altenzentrums in Hövelhof. Mit ihr ist er bereits seit mehr als 60 Jahren verheiratet. Das Paar hat drei erwachsene Kinder, die in Bonn, Aachen und Berlin ihr neues Zuhause gefunden haben.

Seinen Geburtstag feiert Ferdinand Wesseler am Montag im Hotel Victoria. Über Gratulanten freut sich der Jubilar dort von 11 Uhr an. Er bittet darum, von Geschenken abzusehen und stattdessen Initiativen für die Menschen in der Ukraine mit Geldspenden zu unterstützen.