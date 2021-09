„Ein untragbarer Zustand“

Politiker äußern sich zur Lärmbelastung auf der Bünder und Herforder Straße in Hiddenhausen

Hiddenhausen

Als die Bürgerinitiative (BI) „Wir in Hiddenhausen für den Tunnel: Initiative für ein nachhaltiges Verkehrskonzept“ die Bundestagskandidaten zu einer Diskussionsrunde auf den Parkplatz der Hensel-Filiale an der Bünder Straße geladen hatte, gab es dafür einen triftigen Grund. Es ging um zu viel Verkehr. Und wo sonst kann man das Problem in der Gemeinde deutlicher machen, als hier.

Von Karin Koteras-Pietsch