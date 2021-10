Ein Verein mit Platz für neue Ideen

Bad Oeynhausen

Mut, Willenskraft und Stärke: Aus diesen drei Worten setzt sich der Name des neugegründeten Vereins „MuWiS“ zusammen. Der mehrfache Paralympicssieger Sebastian Dietz hat dem Verein mit sechs Mitstreitern in den Räumen des Kreissportbundes in Petershagen gegründet.

Von Louis Ruthe