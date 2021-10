Ein Verein mit Platz für neue Ideen

Die Gründungsmitglieder (von links) Helga Häuser, Sonja O‘Reilly, Dr. Lieseltraud Lange-Riechmann, Volker Nolting, Ralf Schäfer, Stefanie Dietrich und Sebastian Dietz sind zu Gast bei Helmut Schemmann in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Minden-Lübbecke.

Am Freitag, 29. Oktober, ist der Verein in den Räumen des Kreissportbundes in Petershagen offiziell gegründet worden. Ziel des Vereins ist, eine Anlaufstelle für Menschen jeden Alters zu werden, egal ob mit oder ohne Behinderungen.