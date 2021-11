Ein „Verräter“ wird rehabilitiert

Er beginnt den Abend mit einer Lesung aus dem Roman „Judas” des israelischen Schriftstellers Amos Oz. Der Romanheld Schmuel Asch sieht in Judas einen Menschen mit Prinzipien, dessen Loyalität zu Jesus in den Verrat führte. Der Einstieg ist etwas zäh, die Orgelmusik dröhnt zu Beginn bedrohlich. Keine Frage, Ben Becker ist ein routinierter Vorleser. In seinem eierschalenfarbenen Anzug am Stehpult wirkt dieser wuchtige Mann jedoch müde. Immerhin bringt er seinen Judas seit 2015 auf die Bühne. Eigentlich gehöre der Judas zwingend in die Kirche. Doch wegen der Pandemie, wegen verschobener Termine sei man in der Mehrzweckhalle Paderhalle gelandet, die doch eigentlich eher für Konzerte von Peter Maffay geeignet sei, erläutert Becker am Ende der Veranstaltung. Da ist er längst mit Ovationen gefeiert worden. Begeisterung pur in der nicht ganz ausverkauften Paderhalle.

