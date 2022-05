Ein viel zu teures Jubiläum?

Am Wahlsonntag werden wieder alle Ergebnisse aus der Region im Kommunalen Rechenzentrum (KRZ) in Lemgo einlaufen. Der Informatik-Dienstleister liefert im Auftrag der 36 Kommunen in den Kreisen Herford, Lippe und Minden-Lübbecke die Daten. In diesem Jahr wird das KRZ, das darüber hinaus noch viele weitere Aufgaben übernimmt, 50 Jahre alt. Das soll am kommenden Donnerstag gefeiert werden.

