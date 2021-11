Ein Viertel des Waldes verloren

Der Rat der Stadt Nieheim wird am Donnerstag, 25. November, sowie am 16. Dezember zwei öffentliche Informationsveranstaltungen zur Zukunft des Waldes und des Tourismus in Nieheim anbieten.

Hierzu sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde eingeladen. Das teilte Bürgermeister Johannes Schlütz nun mit. Folgende Veranstaltungen sind geplant: Am Donnerstag, 25. November, geht es um die strategische Entwicklung des Stadtwaldes. Referent ist Moritz Freiherr von Blomberg, forstwirtschaftlicher Unternehmensberater der BB Göttingen GmbH. Veranstaltungsort ist die Realschule Nieheim, Beginn ab 18.30 Uhr. Es gilt die 3G-Regel, der Zutritt wird nur mit medizinischer Maske gewährt.

Nachdem die Stadt Nieheim durch Stürme, Trockenheit und Käferbefall in den vergangenen drei Jahren rund ein Viertel ihres Stadtwaldes verloren hat, steht sie nach wie vor an einem sehr markanten (historischen) Punkt. „Aufgrund der potenziellen Auswirkungen der aktuellen Entscheidungen auf die kommenden Jahrzehnte, sollte jeder Entwicklungsschritt sehr gut vom Waldeigentümer durchdacht und abgewogen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. In dem Vortrag würden alle derzeit relevanten Aspekte tiefergehend durchleuchtet, die beim Wiederaufbau der verbliebenen zerstörten Waldflächen relevant seien. Dabei gehe es neben der Klimaentwicklung und ihren Auswirkungen auf die jetzt auszuwählenden Baumarten vor allem auch um grundlegende Nachfragetrends im Holzsegment.

Welche Konsequenzen ziehen

Die Kernfragen, die der Stadtrat gemeinsam mit dem Forstbetrieb in den kommenden Wochen beantworten will, sind: Welche Ziele wurden von der Stadt Nieheim mit der bisherigen Struktur des Stadtwaldes verfolgt? Wie sollte die Mischung des Stadtwaldes in den kommenden Jahrzehnten aussehen? Gelangt die Stadt Nieheim am Ende aller Aufforstungsmaßnahmen zum alten Mischungsverhältnis zurück oder hat sie in einigen Jahren eine neue Mischung des Stadtwaldes erreicht? Der Referent will darüber hinaus aufzeigen, was in den kommenden Jahrzehnten möglicherweise noch mit Teilen des Nieheimer Buchenwaldes passieren könnte und welche Konsequenzen die Stadt jetzt daraus ziehen sollte.

Am Donnerstag, 16. Dezember, wird es in der Stadthalle Nieheim (ab 18.30 Uhr) um Tourismus und Fremdenverkehr in Nieheim: Wo stehen wir? Wo könnte es mit dem Nieheimer Tourismus hingehen?